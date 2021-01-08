國民黨將於今年7、8月間改選黨主席，不僅黨內政治明星頻被點名，前高雄市市長韓國瑜動向更成各界關注焦點。國民黨彰化縣黨部主委張錦昆表示，韓雖有政治實力、政治魅力與號召力，但若要選黨主席「未必吃香」，畢竟國民黨在現任黨主席江啟臣的帶領下，改革有目共睹，黨員對江仍有期待。

張錦昆今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，雖然近日傳出黨內「秘密民調」，新北市前市長朱立倫支持度高過江啟臣3倍，加上韓國瑜的網路居高不下遠勝朱、江；但換個角度想，這也代表江有一定實力，所以才會有不利消息傳出，意圖干擾黨員挺江意向。

張錦昆指出，《美麗島電子報》近半年民調顯示，民進黨的好感度從52.3%掉到了45.9%，國民黨的好感度則從28.3%上升到34.7%，這代表國民黨中央的領導有成，也會穩定江啟臣的連任之路。張認為，江之所以能從黨主席補選中高票脫穎而出，代表黨員對「新人新氣象」的渴望，黨務改革是多數黨員的共識，黨員普遍希望由青壯世代引領百年政黨革新進步；雖在改革之初面臨諸多紛擾，但這都屬「正常陣痛範圍」，如今看來，黨中央領導方向獲多數民眾好感，甚至也在部分議題上取得與民進黨對抗的資本。

談到韓國瑜被各界視為黨主席的「強棒」，張錦昆直言，韓政治實力、政治魅力與號召力雖強，但在黨主席選舉上「未必吃香」，他的優勢也不見得能反映到這場選舉上，因為黨內改革正在起步階段，黨員對江啟臣仍有期待，尤其在黨內「年輕化」呼聲下，韓的路線較難以被認同。

(中時新聞網)