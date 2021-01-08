為了能讓勞工可以安心過年，勞動部勞工保險局每年都會舉辦勞保紓困貸款。而今年勞保紓困貸款自1月8日至1月22日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.28％，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，若以借款10萬元計算，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3,389元，請有意申請的勞工朋友，於截止日前儘快到土地銀行各地分行或土地銀行入口網站申請辦理。

勞保局提醒，申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已申請老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

為免民眾往來奔波及臨櫃排隊久候，請多加利用網路申請，點選至土地銀行入口網站申辦，網路申請手續簡單且不限場所，另符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可全程於線上完成申請、簽約對保及撥款手續，既便捷又省時，例假日亦可使用。

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