對於甜點控來說，養生和甜點帶來的幸福滋味，總難以兩全，尤其到了過年期間在大魚大肉之餘仍要注重飲食攝取，而「黑糖桂圓」、「老欉柳丁」乳酪蛋糕剛好適合全年齡吃貨。

古有「南桂圓，北人參」之說，《得配本草》更說「桂圓益裨胃，保心血，潤五臟」，加上「性溫味甘」，無論四季都是很好的養生聖品。而台南東山「山頂壯圓」土窯柴焙桂圓乾，六、七十年都堅持以土窯、龍眼木煙燻，透過六天五夜的慢火細焙古法，就為了讓龍眼乾保有最佳品質。來自台南「黑糖農莊」的古法手工黑糖，則堅持結合契作農地，確保所有甘蔗採天然無毒農法，爐灶配備七口孔明大鼎，以龍眼木等硬質材火熬煉六小時而成，更讓每一顆黑糖都散發出濃郁誘人的焦糖蔗香。起士公爵結合這二種食材，採用「日式輕浴蒸烤技術」打造秘藏黑糖桂圓乳酪蛋糕，讓黑糖、桂圓、乳酪三種馥郁香氣完美融合在口中。

老欉柳丁乳酪蛋糕從限量幾乎成為傳說中的夢幻逸品。(圖/品牌提供)

77年次的陳政鴻，4年多前從重病的父母手中接下以20年老欉柳丁聞名的鈴噹庄園，從慣行農法改為有機種植，讓柳丁園每年都損兵折將大半，今年更只剩15棵柳丁樹，僅有全盛時期的1/10。放任9成乾枯的柳丁樹，陳政鴻只為了把精華留在果實裡，現在這老欉柳丁兼具甘甜與綿密口感也成了「老欉柳丁乳酪蛋糕」，讓此款蛋糕從「限量」幾乎成為傳說中的夢幻逸品。

左／草莓紅鑽費雪、右／鳳梨金磚費雪。(圖/品牌提供)

起士公爵除延續以往的堅持，以「4D」無添加（不加奶油De-Butter、不加鮮奶油De-Whipped cream、不加澱粉De-Starch、不加水De-Water）秘製了「黑糖桂圓」、「老欉柳丁」乳酪蛋糕，在新春期間更少不了冬季正夯草莓及象徵一路旺的土鳳梨入餡，完美的製成「草莓紅鑽費雪」、「鳳梨金磚費雪」。

(中時新聞網)