冷姓男子利用在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工，協助基金會處理民眾捐贈統一發票機會，涉嫌從2011年到到今年為止，暗槓2000多張中獎發票，兌領近千萬元獎金，冷男被台北地檢署依公益侵占等罪起訴，他的胞兄及母親則獲緩起訴，期間1年，各要繳交10萬元、25萬元給國庫，再議經台灣高檢署發回，北檢偵查後再給予緩起訴。

檢方調查，在金融機構工作的冷男，休假到基金會當志工，協助整理捐贈箱內的統一發票對獎，近年因投資失利，從2011年到2020年為止，暗槓捐贈給麥當勞叔叔之家慈善基金會的發票，甚至將發票帶回家對獎，利用工作時取得的人頭資料、或由哥哥、母親名義兌領；若沒中獎發票則送回基金會，兌領近千萬元獎金。

冷男的兄、母明知不可以冒名大批兌領發票，卻不知發票來源，哥哥一共領了84萬2000元獎金，媽媽領了188萬400元獎金，由於2人坦承犯行，並返還款項，冷母、冷兄各拿出一棟房子、70多萬元現金供檢方扣押，2人獲緩起訴，期間1年，各要繳交10萬元、25萬元給國庫。

(中時 )