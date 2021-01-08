Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021

沒想到8日賽前因傷沒打的七六人後衛塞斯柯瑞，最後竟然變成新冠檢測呈現陽性的感染者！《ESPN》權威記者沃洛納斯基搶先爆料，塞斯柯瑞檢測確定呈現陽性反應，造成七六人全隊將續留紐約接受隔離，且開始進行密切追蹤接觸程序。

根據沃神表示，塞斯柯瑞是在七六人與籃網賽前才確定檢測結果呈現陽性，讓他隨即進入隔離房間內，禁止跟其他球員有所接觸，然後他也離開了球場準備接受治療，只是擔心疫情可能擴散，七六人才會決定續留紐約，而非飛回費城主場。

比較麻煩的是，七六人今天的比賽對手籃網，全隊早已登上飛往曼菲斯的專機，因為籃網明天將跟灰熊對戰，所以是否啟動追蹤接觸程序，還要等到他們抵達曼菲斯之後才能開始調查，如果有人跟塞斯柯瑞接觸過，就必須接受7天隔離。

七六人將在10日主場迎戰金塊，一切都必須等到追蹤接觸程序結束之後，才有辦法確定他們能否打這場比賽，畢竟塞斯柯瑞到底何時感染新冠肺炎，或是接觸到誰而感染，恐怕也需經過詳細調查才能知道，只是接下來七六人恐怕有得亂了。

(中時 )