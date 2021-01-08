紐約證券交易所政策本周兩度驚天逆轉，6日最新表態是，將重啟對中國移動、中國電信和中國聯通3家大陸電信美國存託憑證（ADR）進行下市行動。瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬認為，美國的打壓，只會令中國企業出走美股，在其他地方尋求資本交易。美國打擊中概股，只是「抽刀斷水水更流」，以內需為主的中國公司的盈利、增長，與經濟形勢關聯密切，這是美國制裁無法扼殺的。

陶冬在經濟通撰文指出，一如在科技領域的交鋒，美國在金融領域對中國的研究看來也十分深入，對於中國企業的軟肋拿捏得頗為精準，政策槓桿也用得巧妙。川普政府在離任前夜拋出如此大招，意圖造成既成事實，影響拜登新政府的對華政策。

但他認為，這次美國政府卻搬起石頭砸了自己的腳。美國有大量資金投資於在美國上市的中國公司，根本無法在很短時間內退出。如果硬性為之，股價必暴跌，受傷害的是美國投資者。

陶冬說，中美之爭，說到底是世界老大與老二之間對世界的控制權之爭，時至今日美國對華戰略的落腳點已經從「接觸」轉為「遏制」，從市場到科技再到資本，美國不會再像過去那樣用經濟實惠來換取中國政治上的改變。

「金融，是美國的傳統強項，有著獨步天下的霸權地位，其全球優勢甚至大過美國在科技領域的優勢。金融又是中國的弱項，其全球影響力要小很多。不僅資本市場，從零售銀行到清算體系，從交易平台到監管法規，美國有能力在幾乎所有領域展開對華打壓。未來十年，兩國之間圍繞股市、金融與監管的角力會不斷有之，時疾時徐，連綿不斷。」

「美國的打壓，只會令中國企業出走美股，在其他地方尋求資本交易。」陶冬強調，美國打擊中概股，只是「抽刀斷水水更流」，以內需為主的中國公司的盈利、增長，與經濟形勢關聯密切，這是美國制裁無法扼殺的。中國公司需要做好自己應該做的事情，是金子放在哪裡都會發光。

(中時新聞網)