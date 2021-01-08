24歲新生代男星施柏宇在《想見你》中飾演暖男「莫俊傑」令人印象深刻，也獲得大票粉絲，去年轉往大陸發展，參加節目《演員請就位》獲高關注，不過他8日突然在IG貼出全黑畫面，寫道「再見了，別再流淚」引起粉絲留言關心，同門的成語蕎也留言急問：「怎麼了？沒事吧！」

對此所屬伊林娛樂回應：「施柏宇正在大連拍攝愛奇藝新戲《循環初戀》，氣温零下15度，體感溫度零下20度，在這樣的環境下，要趕著拍戲殺青，回台灣過年，接著就要與角色說再見了，心情上很不捨，加上天氣影響，的確低落沮喪」。

施柏宇突發全黑文。（圖／翻攝自patrick8589 IG）

施柏宇去年赴大陸工作似乎壓力不小，時常po 文吐露心情，從去年9月「我們總是在匆忙的人生中，忘了自我」，10月「我們為表演而活，亦或活著是為了明天的表演」，11月寫道「你快樂嗎⋯⋯？」，12月「沒有意義的空殼」等，到本月2日寫下「人終究是孤獨的，懂得學會跟自己相處」，5日PO出昔日玩遊戲照片說「好像很久沒有這麼單純這麼開心了⋯⋯」，今天突然說再見，令台灣親友相當緊張，似乎每次狀況不同。

(中時 )