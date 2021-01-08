形象良好的新竹市長林智堅兩年後將卸任，外界關注他下一步動向之外，也好奇2022選戰民進黨內是否有屬意接班人選？林智堅多次宣稱要把眼前市政完成，堅不鬆口下一步動向，至於交棒人選黨內有諸多人才，是否在地人不是關鍵，最重要的是適任、對城市的熱情以及對公共事務的投入。

8日上午蔡英文總統到新竹視察三民國小營養午餐，林智堅表示地方政府最重要的責任是在食品安全上嚴格把關，強化食品標示、溯源管理及未來稽查工作。至於外界最關心他下一步工作，林智堅僅表示市長任期越來越短，要把眼前市政工作做好。

「我們人才非常非常多，都是一時之選。」林智堅說，未來有信心推出最好的市長人選來延續他的幸福政績，目前最重要的就是市政工作，其次是找到最佳接棒人選，會極力邀請最佳人選，來參加未來的新竹市長選戰。

日前有傳出民進黨副祕書長林飛帆是空降人選之一，被問及是否在地人比較適合？林智堅迂迴指出，新竹市長期以來有很多新市民移入，等於外來人口很多，新竹市長人選是否在地並非最重要的關鍵，最要的是對城市的熱情、對公共事務的投入以及是否能夠把市長工作做好，才是最重要。

近日寒流來襲天氣急凍，新竹風大有無保暖禦寒秘訣？林智堅笑說他準備了圍巾跟暖暖包，全副武裝出門，他也藉此機會呼籲國人做好保暖工作，市府也對長者、街友以及弱勢團體都格外重視，加強照顧弱勢朋友。

(中時 )