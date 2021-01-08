美國國會確認拜登當選下任總統，7日晚間美股三大指數齊破頂，港股7日回落逾百點後，8日早即回勇。

香港信報報導，恒生指數8日高開81點，甫開曾倒跌10點，見27,538點半日低，之後發力飆升逾300點，並以半日高位收市。

恒生指數8日中午收報27,899點，升350點，漲幅為1.3％，創去年2月17日以來新高，大市半日成交額1,338.13億元。國企指數報10,980點，升183點，漲幅為1.7％。滬指跌0.62％；深成指跌0.95％。

藍籌股方面，阿里回漲1.8％；美團漲1.9％；騰訊漲1.4％；小米回升2.2％。另外，港交所創新高，半日漲1.9％。相反，金沙中國主席因病休假，並調任非執董，半日跌0.6％。

電動車方面，百度擬2,021上半年回港上市，並傳出偕吉利推電動車，吉利創借殼上市後新高，半日飆17.4％。比亞迪創新高，半日升2.7％；北汽飆7.5％。7日晚特斯拉創新高，供應鏈福耀玻璃亦破頂，半日升5.3％；敏實升3.8％。

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