許富凱將於今年春節「大年初九 」2月20日首度站上台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，近來許富凱蠟燭兩頭燒，同時為了新專輯、演唱會勤跑宣傳，許富凱日前收到一個大禮物，是一段來自金曲台語天后江蕙（二姐）的驚喜獻聲，二姐向來對於後輩新人大力提攜、也深耕台語樂壇的傳承，這回為了許富凱這位小老弟錄製打氣的語音，讓許富凱心情激動、感動。

許富凱7日晚間無預警在臉書PO出2分鐘的影片，有著他2011年從《明日之星》選秀獲得冠軍，當時二姐特別電話連線恭喜的畫面，二姐感性表示：「唱了半輩子的台語歌、也聽了半輩子的台語歌，還記得我當年第一次聽到你在《明日之星》的比賽，我就跟黃義雄先生說，這個孩子很會唱歌！後來看你在歌壇很努力的奮鬥、慢慢唱出自己的一片天。」更稱讚：「大大小小的場子都聽得到你的好聲音，我覺得要把台語歌唱好，是需要歷練很多人生的，你很年輕，但是歌聲裡卻充滿著故事。我知道那是因為台語歌是你的命。」

二姐依舊給予溫暖關注著許富凱，也回憶起合作點滴：「當年你在我的演唱會當嘉賓，你一開口我就知道，很快你就會擁有自己的舞台了，富凱雖然等了很久，我知道你準備好了，當天晚上我們小巨蛋見。」預約一定會用實際行動隱身在觀眾席裡為許富凱加油。據悉，已正式封麥5年多的江蕙，近年幾乎鮮少曝光，低調過生活的她這回聽聞後，就一口答應要錄製打氣語音，聯繫製作人陳子鴻老師後，破天荒地再度踏進那最熟悉的錄音室，對著麥克風一一說出對於富凱、台語樂壇的肺腑之言，效率之快才短短一天就交出音檔。

源活娛樂老闆陳鎮川透露，這位天后相當可愛，事後更化身成另類監督者，總是時不時會傳訊息來關心，目前製作進度、票房，叮嚀著內容，打聽許富凱籌備心情，讓陳鎮川好氣又好笑形容：「當二姐把它當做一件自己的事後，就不會放鬆。」許富凱原本對於開唱一事懷疑緊張，在2個月前聚餐時，江蕙當面給予肯定鼓勵，許富凱信心：「謝謝二姐江蕙！有您的祝福與鼓勵，對即將踏上台北小巨蛋的我充滿信心，我會唱好每一首歌做足每個準備。」許富凱「拾歌」首場台北小巨蛋演唱會購票請洽7-11全台ibon售票系統即刻啟售，許富凱本周六、日也將到台中、高雄舉辦簽唱會與粉絲近距離互動，詳情請鎖定官方社群。

許富凱、江蕙曾數度同台合作，感情深厚。（凱聲影藝提供）

(中時 )