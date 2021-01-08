美國總統認證上演世紀大亂鬥 川粉中槍到院前不治

川粉衝進美國國會爆發警民衝突，並和執法人員激烈衝突，讓美國總統選舉國會認證程序，成為全世界瞠目結舌的嚴重騷亂。資深媒體人唐湘龍昨(7日)在政論節目中說，這些畫面都很熟悉，好像在台灣似曾相識過，而過去一年台美關係確實有非常大進展，「就是美國豬肉進來，可是台灣的革命輸出到美國，彼此間得交流密切。」

為確認美國總統大選結果，美國華盛頓特區國會山莊外，爆發川粉與警方的衝突，由於事態敏感，外交部長吳釗燮不評論事態本身的意涵，只說外交部對整個事件表示遺憾。

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》中諷刺地說，太陽花學運可以輸出到美國，這是2021年大事，看到模式幾乎一模一樣，可是標準卻不一樣，「我以為看到那樣子的暴動發生後，民進黨政府第一時間會馬上召開記者會強力譴責川普，畢竟在台灣不是這樣，台灣群眾進到國會裡面時，是所有警察都退出，在野黨都圍事，群眾可以想待多久就待多久。」

關於民進黨的作為，唐湘龍認為「民進黨應該立場一致，結果沒有，換句話說，就是關己則亂，當然美國今天情況，川普固然要負很大責任，但他是一個果、不是一個因，美國社會真的出問題。」

(中時新聞網)