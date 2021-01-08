新竹一名媽媽1年前與外遇對象生下一名女嬰，日前與對方爭吵鬧分手時，一氣之下竟動手掐女嬰15秒，還錄下影片傳給對方作勢恐嚇，影片中一度怒吼「你也給我去死」嚇壞友人；新竹縣社會局今（8）上門關切，發現女嬰健康無虞，無驗傷、報案紀錄，疑似是該媽媽用「假動作」嚇人，暫不追究其責任。

一名網友日前向媒體爆料，新竹市一名已婚、年輕貌美的媽媽1年多前與外遇對象生下女嬰，但疑似與對方吵架後，她竟對女嬰做掐脖動作，當下女嬰大聲哭叫，她仍不斷出力並大吼「XXX給我去死，你也給我去死！」之後她將施虐影片傳給外遇對象，對方的朋友不忍女嬰此遭遇，因此向媒體爆料。

該媽媽疑似患有產後憂鬱，才會對該出生的女嬰下手；不過據《蘋果新聞網》報導，新市縣社會局今查訪後發現，女嬰在該媽媽照料下其實狀況良好，該影片是在1年多前拍攝，且女嬰無驗傷紀錄、報案紀錄，因此暫不追究相關責任。

此外，據《ETtoday新聞雲》報導，施虐影片中，該女嬰遭掐但是呼吸並未受阻，仍可大聲哭叫，疑似是假動作，僅作勢嚇對方。社會處對此還是呼籲，兒少需要安全無虞的成長學習環境，是大家共同維護的目標與職責，若涉兒虐案件，將依《兒少權法》規定，罰6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

(中時新聞網)