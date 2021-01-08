美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，看好其2021年營運動能依舊，將聯詠目標價由333元調升到444元，維持加碼評等。

聯詠去年12月合併營收達73.06億元，年成長35.1％；去年第四季合併營收224.53億元、季成長2.1％，寫下單季歷史新高；累計2020年全年合併營收達799.56億元，年成長24.2％，也創新高水準。

美系外資表示，對於聯詠2021年營運展望持續看好，預計客戶在2021年的NB出貨量表現仍非常積極，增長幅度上看10%，最近調查也顯示，美國的通路NB庫存仍然較低，至於電視DDI上，聯詠在市佔率增長上也持續佔有優勢，GOA(Gate on Array)閘極驅動電路基板)的負面影響也將繼續減輕，故將聯詠目標價由333元調升到444元，維持加碼評等。

美系外資表示，目前對聯詠來說，SDDI競爭仍不存在，ASP仍有上行空間，在TDDI方面預計，聯詠的出貨量在2020年保持不變，但第一季隨著價格的進一步上漲，包括FHD和HD DDI增長了近10%，且儘管聯詠和韋爾半導體(Willsemi)的競爭仍在，但距離還很遙遠，只是目前看到聯詠的OLED DDI滲透到iPhone的機會仍然很小，但iPad相對有機會，包括LCD DDI或MiniLED DDI。

另外，美系外資表示，聯詠的IP Cam SoC在2021年將出現最強勁增長，幅度大於50%，這是因為市場份額不斷提高，包括大陸、台灣客戶，此外，聯詠在電視SoC上也可望在今年透過從海思手中拿下更多市占率，營收成長上看10%以上。

(時報資訊)