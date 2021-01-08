儘管「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大湖人球星攜手攻下50分，可惜面對馬刺凶猛三分火力，湖人最後仍以109比118不敵馬刺，無奈中止4連勝，看到詹皇末節打球的「疲態」，看來9日背靠背出戰公牛的比賽上場機會不高。

湖人開賽陣腳大亂，竟被馬刺打出12比2開局，隨後更落後14分之多，幸好剛結束隔離復出的「禿曼巴」卡魯索，一上來就連進兩顆三分球，幫助湖人打完首節，僅以26比34落後，迪羅薩、艾卓吉兩名馬刺球員光在首節就各拿12分。

湖人雖在第3節一度追平，靠的就是詹姆斯三分火力，可惜到了末節，湖人又熄火，反讓馬刺趁機重新擴大領先到14分之多，詹皇看起來也像是累了，不僅外線熄火，罰球也頻頻落空，打到最後2分01秒，詹皇還故意犯規下場宣告放棄。

馬刺以主力中鋒艾卓吉28分最高，迪羅薩也拿19分，穆雷18分，蓋伊15分，隆尼沃克14分；詹姆斯雖拿27分、12助攻與6籃板，卻在末節完全陷入沉默，畢竟他也36歲了，安東尼戴維斯23分、10籃板，庫茲馬也有13分、10籃板。

(中時 )