高雄輕軌C32站到C1站及C14站到C17站，於109年12月19日完成履勘，捷運局與工程團隊在12月23日完成營運前須改善事項，並於12月30日獲得營運許可函，為迎接即將到來的110年1月12日營運通車，高雄市政府捷運工程局責成營運單位高捷公司，於1月8日下午1時起加強大南環行車模擬營運，期間列車將一車到底在C32站經C1到C17站間模擬大南環正式營運通車，高捷公司特別提醒搭車民眾，C32站到C1站及C14站到C17站仍暫時不載客，因此C1與C14車站到站後將會執行清車作業，請旅客配合辦理。 高雄輕軌第一階段設有14個候車站，全線除愛河段採高架A型路權外，其餘皆採平面B型路權，電聯車擁有路口優先通過權，第二階段預計於本月12日下午16:00通車，屆時服務範圍將由現行14站再增加C15壽山公園站至C17鼓山區公所站及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站等9站共23站，串連輕軌一階完成輕軌「大南環」，除現行營運路段外，其他路段將於1月8日起進行列車模擬營運，請民眾行經輕軌路段，務必依循交通號誌指引，以維交通安全。 目前高雄輕軌的營運時段為上午7:00至晚間22:00，採取車內或月台刷卡方式，全線單一票價：紙票30元、刷電子票證10元，再次提醒民眾搭乘高雄捷運及輕軌請全程戴口罩，防疫又保暖！

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