大陸OTT大咖騰訊視頻海外版WeTV投資台劇，今（8）日將在全球WeTV同步上線WBL系列影集《永遠的第一名》，預計3月上線《第二名的逆襲》，此劇由WeTV、結果娛樂共同出品，日本VideoMarket、RakutenTV也將同步播出，兩季共12集。

WBL系列影集由金鐘行銷蔡妃喬監製、金鐘導演姜瑞智執導、編劇林珮瑜執筆、潘心慧擔綱製作，從青春校園到職場逆襲，故事時間線橫跨五年，主打高顏值卡司林子閎、楊宇騰領銜主演。

監製蔡妃喬表示，喜歡一個人其實可以很簡單，只要我們有勇氣面對自己的真心，希望透過這個系列，讓世界看見台灣在耽美BL市場的質度。耽美劇在亞洲大有可為，在日、韓、台、泰等地都有市場，除了版權銷售，還可創造粉絲經濟、藝人經紀與周邊商品銷售，投資不大、重在行銷，WBL亞洲耽美影集即採行銷市場回推至戲劇孵化的新商模。

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