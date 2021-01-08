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中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自奈及利亞(案824)、埃及(案825)及美國(案826)入境。

指揮中心表示，案824為本國籍70多歲男性，於奈及利亞經商，去(2020)年12月24日出現發燒、呼吸困難、虛弱症狀，27日因病況加重，至當地醫院就醫住院，並診斷有肺炎情形，經2次COVID-19採檢皆為陰性；個案因有返臺就醫需求，提出國際緊急醫療專機申請並獲同意，於今(2021)年1月5日抵臺，入境後即收治住院隔離，經採檢於今日確診。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。

案825為埃及籍未滿10歲女童，因家人在臺工作，經常往返埃及與臺灣兩地(前次自臺灣出境時間為2020年10月)；個案無症狀，今年1月5日與其他3名家人一同來臺，因個案較為年幼，無法於埃及當地進行COVID-19檢驗，故入境時於機場自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共9人，包括同班機前後二排座位旅客6人，及同行家人3人，均列居家隔離；另個案同行家人均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，但因陸續出現症狀，已安排採檢，目前檢驗中。

案826為本國籍20多歲女性，去年8月至美國就學，今年1月1日起陸續出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀，因1月2日於當地進行核酸檢驗結果為陰性，故未就醫；個案於1月6日返國，入境時主動通報有症狀，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共11人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計130,891例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含128,673例排除)，其中825例確診，分別為730例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、714人解除隔離、104人住院隔離中。

從奈及利亞返台的案例824，胸部Ｘ光顯示有肺炎，但沒有插管，Ｃt值為30，為本國首例從奈及利亞返台者。至於埃及籍女童Ct值為33，在國外期間沒有感冒、發燒、咳嗽，嗅覺異常等症狀。

另外，英國變種病毒引發國際恐慌，中央流行疫情指揮中心日前針對12月13日起，有英國旅遊時的人進行回溯採檢，發言人莊人祥說，目前已經全數採檢完，除了4名已知的確診個案，其餘212人都是陰性。

莊人祥表示，回溯採檢的的專案已結束，有英國旅遊時的人入境仍然要入住集中檢疫所，進入採一次，期滿採一次，之後就不會逐案說明，有陽性才會說。

(中時新聞網)