去年耶誕節台中一名27歲江姓年輕男子、5寶爸，因車禍無法工作，一家人陷入困頓，便上網以200元價格出售嬰兒車，引發網友、社會局關注。當時一家汽車美容老闆主動提供工作機會，豈知，5寶爸至今都沒有去上班。

5寶爸去年因車禍，導致機車損壞無法出門工作，他為籌措女兒醫藥費，不得已上網賣嬰兒車，引發網友熱烈討論，台中社會局也出面證實，5寶爸一家每月領有9千元育兒津貼。許多人士看到消息後，紛紛慷慨解囊，包括捐生活物資、錢。

其中，台中市太平區一名經營汽車美容的陳老闆，更霸氣表示願意提供工作機會，「薪優穩定，授人以魚不如授人以漁」。據員工表示，5寶爸原定於元月1日起就要上班卻爽約，陳老闆主動致電詢問，5寶爸卻以急著找尋新的租屋處為由，順延至5日。

直到5日，陳老闆仍不見其身影，再度致電關切，5寶爸則表示仍在忙搬家，再次順延至10日。陳老闆語帶無奈表示，兩次5寶爸都未主動聯繫，相當令人失望，並強調若10日5寶爸仍沒出現，就不必再來了。而台中行善團團長也出面證實，5寶爸近幾日的確忙於搬家，他們會盡快督促他早日上班工作。

根據陳老闆開出的薪資條件，晚間7點至凌晨2點，月薪3萬，再加上獎金一個月可領4至5萬左右，但必須肯吃苦耐勞。

(中時新聞網)