為抗議美國萊豬進口，以及川普即將下台之際，一方面讓支持者攻入國會，另一方面又讓他所派任的駐聯合國大使克拉芙特於此時訪台，恐讓台灣繼續受「川普路線」影響，公民監督平台今天前往美國在台協會(AIT)抗議，訴求「拒絕萊豬和所有政治垃圾來台！」。

前新聞局長鍾琴表示，不歡迎川普政府在即將下台之際，派克拉芙特來訪台灣，因為這種單方面、高姿態的來去，對台灣的生存發展和民主維繫除了幫倒忙之外，毫無實質意義！

鍾琴表示，她們的主訴求是：「台灣不當「香蕉共和國」！」「拒絕萊豬和所有政治垃圾來台！」「香蕉共和國」這個名詞，歷史上是指「有強大外國勢力介入並間接支配國家、導致國內政權專制腐敗、貪污橫行的狀況」。著名的例子是中美洲的宏都拉斯和瓜地馬拉。因為它們的出口主要依賴香蕉、可可、咖啡等農產品而得名。打著民主的口號，卻讓國家經濟發展停滯、社會百病叢生！

接著鍾琴指出，首先，對於川普在總統當選認證程序的最後關頭發動群眾暴動，進攻國會的事件深感遺憾，同時也對美國的民主機制能夠迅速弭平動亂，重回憲政制度的常軌，表示尊敬和真誠的祝賀之意。

接著鍾琴呼籲和正告美國及國際社會：中華民國2350萬人民所要的，和美國人民一樣，是一個真正獨立自主的民主法治社會，而不是一個虛有其表，實質上卻由當權者與外國政客進行私下利益交換，被外界強力介入、導致在國內專制腐敗、貪污橫行的政府。因此，不歡迎克拉芙特這次行程匆促的訪台。而且從媒體報導中得知，由總統川普派駐聯合國的克拉芙特，在聯合國並沒有受到廣泛的歡迎，在台灣同樣不歡迎她這次毫無目的的來訪。

鍾琴質疑，上次美國衛生部長阿札爾來訪，只帶給台灣人民一點都不想要的「萊豬開放進口」；這次克拉芙特的來訪，又將帶給台灣哪些新的「政治垃圾」？難道川普搗毀了美國白宮和國會的尊嚴還不夠，還要繼續搗毀友邦中華民國生存發展的前途嗎？

鍾琴提醒，川普路線已被證明是錯誤的，遭美國主流民主價值所揚棄。在台灣，「蔡英文路線」同樣正在引導台灣走上一條錯誤、危險的道路，公民監督平台絕對會以符合民主精神的方式，在未來一段時間內，將「蔡英文路線」徹底三振出局！

(中時 )