新北市永和區公所號召保福宮、永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會等6個慈善團體共同做愛心。（永和區公所提供）

新北市永和區公所號召保福宮、永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會等6個慈善團體共同做愛心，於今（8日）至29日，總計將發放關懷禮金150萬元與白米約1萬7000台斤，讓永和區2000戶弱勢家庭安心過好年。

首場關懷活動今（8日）於保福宮登場，發放關懷禮金與白米，保福宮主委陳水生表示，保福宮是地方信仰中心，取之於民、用之於民，將信眾的愛惠及弱勢家庭，並特別結合永和衛生所，提供永和區低收入戶免費健康檢查。

除了給予經濟上的關懷，也不忘照顧民眾的健康。永和區長陳怡君及擔任保福宮監委的市議員連斐璠，到場關心發放情形，並與受關懷戶溫馨互動。

永和區的70歲林媽媽中風之後獨自撫養身障兒子，除了公部門的低收入戶補助和社工的輔導關懷，一年一度的歲末送暖，總是能看到她左手拄著拐杖，右手牽著兒子到保福宮，滿面笑容地向工作人員道謝，民間的善心讓一家人的年夜飯加菜，在寒冷的冬天也能感受到溫暖。

陳怡君表示，感謝各界善心攜手合作，讓公益的力量凝聚在一起，首先開跑的是愛心不落人後的保福宮，接續將由永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會持續辦理關懷活動；希望永和區弱勢家庭能在各界善心下溫暖迎接新春。期盼能有更多的愛心加入物資送愛的活動，讓弱勢家庭的照顧得以延續。

(中時 )