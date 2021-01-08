大學術科考試委員會今(8)日公布「試場分配表」，共有8974位考生報考， 1月25日至2月4日舉行美術、音樂、體育各組考試。今年因應疫情，進入考區須配合量測體溫並配戴口罩，各組考試皆不開放陪考，但特別注意的是，音樂科主副修考試的伴奏人員及協助搬運樂器人員，需事先上網登錄始可入場。

擔任大學術科考試委員會聯合會主委學校的台灣師範大學表示，今年考生整體人數較往年微幅減少112人，各組報考人數以體育組4467人最多，3427人報考美術組次之。委員會提供電腦網路及語音查詢服務，網址：https://www.cape.edu.tw/，查詢電話：（02）2364-3677。

台師大提到，體育組考試時間為1月25日至1月27日，考試地點為國立體育大學。音樂組考試時間為2月1日至2月4日，考試地點包括台師大、國北教大、台北市大與國家兩廳院，各科考場因場地佈置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀。

台師大指出，美術組考試時間為1月29日至1月30日，考試地點包括師大附中、台師大、彰師大、高師大，術科委員會表示，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用，考前一日(1月28日)下午3時至5時開放考生看考場(考場教室內不開放)。

台師大強調，今年因應疫情，將加強各考區消毒與通風、管制進出動線，為減少人潮群聚，不開放親友陪考，各考區採實名制入場，考生一律憑准考證進入，進入各考區及試場者一律全程配戴口罩，體溫量測經複檢後仍達額溫37.5度或耳溫38度以上者，一律移至防疫用試場應試。

台師大最後提醒，若身心障礙或突發傷病考生有陪考需求，請依各組規定檢附相關證明提出申請，陪考人數上限1位。音樂組術科考試，開放音樂主修、副修考試之伴奏人員及協助搬運樂器人員，需事先上網登錄始可入場。

(旺報 )