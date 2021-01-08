兆勁(2444)上季營收受惠記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務貢獻，單季合併營收創歷史單季新高。

兆勁109年12月合併營收達2.30億元，受惠居家工作、遠距教學、線上娛樂及線上交流等宅經濟需求帶動下，挹注網通業務訂單出貨動能強勁，再加上半導體減薄再生晶圓設備已於109年9月已完成交貨，順利於12月完成訂單營收認列，進一步推升兆勁12月營收繳出歷史單月新高，月增加56.11%、年增加41.05%。兆勁109年第四季營收達5.34億元，受惠網通事業出貨站穩高檔，以及持續推動集團業務多角化發展，陸續於記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務貢獻，帶動第四季合併營收創歷史單季新高記錄。

兆勁表示，在網通事業部分，觀察109年每月網通事業營收平均保持1.4~1.5億水準以上，受惠歐洲、美國地區客戶訂單需求暢旺，且已於109年第三季完成增設測試設備並提高自動化生產比例，相較過去月平均營收約8000萬~1.1億元，大幅成長近40%表現，此外，不僅目前歐洲、美國地區客戶持續追加訂單，在新產品、新客戶業務拓展頻傳捷報，包括應用於電競領域之網通產品已成功出貨打入日本遊戲機廠商SEGA供應鏈，今年出貨量有望明顯拉升，其次，兆勁已持續投入開發高階工業LTE WiFi6 Router產品研發，成功接獲德國客戶投入量大型機種的新版本開發，同時，共同與美國、以色列客戶合作開發無線產品，並計畫於今年第一季量產出貨，再加上，更進一步接獲美國、德國網通上游廠商計畫追加四年的每年平均4~6億元長期訂單，展現強勁營運動能。

兆勁進一步表示，在半導體減薄再生晶圓技術方面，已於去年輸出減薄再生晶圓設備給大陸半導體兩家廠商客戶，並於去年12月底前完成驗收訂單並認列營收。由於大陸政府持續推動半導體自製率方向不變，帶動大陸地區客戶對於再生晶圓需求熱絡，目前已出貨的兩家半導體廠商已將再生晶圓業務列入該公司營運重點，為讓半導體減薄再生晶圓能順利開展與實施，已再進一步規畫與兆勁簽訂半導體減薄再生晶圓設備技術合作合約。

(時報資訊)