記憶體模組及快閃記憶體品牌──威剛(3260)旗下電競品牌「XPG」，將於1月11日至14日參與線上國際消費性電子展 (CES)。今年以「THE FUTURE OF GAMING」為主題，再次攜手英特爾推出第11代生活電競筆電、新世代DDR5記憶體模組、高速PCIe Gen4x4 M.2 2280固態硬碟以及更多完整系列產品。

XPG再次與Intel協同合作，推出主打輕薄訴求EVO認證的15吋筆電XPG XENIA Xe。承襲XPG電競元素與Intel最新第11代Corei5/i7處理器及Iris Xe高效能顯示晶片，撘載XPG極速PCIe Gen4的1TB SSD固態碟，最長高達16小時的電池超高續航力且支援快充，以及全機CNC製程鋁合金打造，並且支援Alexa的互動顯示燈效。XPG XENIA Xe生活電競筆電結合了效能和輕薄設計，專為玩家與專業人士所設計的全新高性能筆電。

隨著Intel和AMD新平台的陸續發表， XPG隨即推出全系列支援新平台的跨世代PCIeGen4固態硬碟，傳輸速度不僅優於PCIe3.0，且能向下相容讓玩家無痛升級。其中市場上最神速的固態硬碟GAMMIX S70，具備每秒高達7400/6400MB連續讀寫效能，獨特的階梯式中空散熱片設計與增厚鋁擠材質，能增進熱對流傳導與擴大散熱面積，在高速作業中顯著降溫30%。此外，650K/740K的4K隨機讀寫效能，相容NVMe 1.4標準，並搭載SLC 快取演算法和DRAM Cache Buffer，瞄準重度遊戲玩家、專業3D影像創作者和多工作業的技客。

(時報資訊)