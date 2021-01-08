新北市瑞芳警分局長陳忠龍體恤基層同仁辛勞，特地貼心購置「暖暖包」、「薑母茶」發給每位執勤同仁。（瑞芳警分局提供）

冷氣團來襲全台降溫，氣溫變化趨勢是愈晚愈冷，新北市瑞芳警分局長陳忠龍體恤基層同仁辛勞，特地貼心購置「暖暖包」、「薑母茶」發給每位執勤同仁。

氣象局近期持續發布低溫特報，位居東北角的瑞芳尤其濕冷，為了能讓外勤同仁在執行維護治安及交通疏導勤務時，避免受寒，特地購買暖暖包並準備薑母茶，適時提供給不辭辛勞的外勤弟兄們，讓每位收到的員警都直呼「揪感心，真的是『暖男』呢！」，有了這暖至心窩的貼心裝備喝熱飲，即便氣溫再冷，相信同仁能不畏艱難的堅守岡位、完成各項艱鉅任務。

瑞芳警分局表示，同仁們一定要注意身體狀況，適時添加衣物，實用的暖暖包放入口袋發熱後，放在掌心溫暖一下，讓手指頭不被寒風凍僵，配合薑母茶更讓全身暖起來；另請有心血管疾病的同仁不要忘記服用自身藥物，有強健的身體才能繼續維護轄區治安及交通，亦請民眾外出時務必做好保暖工作！

(中時 )