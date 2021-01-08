美國會日前召開特別聯席會議，清點選舉人票數認證新任總統拜登勝選，不料卻遭大批川粉闖入，國會大廈鬧成一團，造成警民傷亡的不幸事件，對此，國民黨立委賴士葆感嘆，2014年發生太陽花運動，當時示威者佔領立院時，綠委是如何幫助這群學生？但華府發生暴動，共和、民主兩黨的議員都是譴責這起暴力事件。

美國國會6日進行總統選舉最後認證時，當數以萬計的川普支持者湧入華府，突破警察的封鎖線衝入國會，占領議堂，導致國會議事中斷，副總統彭斯和國會議員被迫撤離，在過程中，已知1名女川粉遭擊斃，3人送醫不治，另有52人被捕。

對此，賴士葆今（8日）在臉書發文表示，200年來美國首次民眾不滿選舉結果攻佔國會，造成警民傷亡的不幸流血事件。拜登稱他們是暴徒，彭斯痛斥「暴力不會贏」，共和、民主兩黨的議員都譴責這起暴力事件。2014年台灣的太陽花事件，滋事學生攻佔立法院、行政院，當時綠委幫助學生在議場守門，不讓警方進入，蔡英文及民進黨人都聲援支持學運為公民不服從，蔡政府上台立刻對126名太陽花學運的學生撤告。

賴士葆更稱，現在對於美國的川粉攻佔國會的暴力行為，蔡政府是否同樣聲援暴力或是譴責暴力？是要肯定還是譴責帶著中華民國國旗攻佔美國國會的人？太陽花學運認為兩岸服貿黑箱作業，又不滿低薪困境、居住正義、世代分配不公等社會現象。現在兩岸完全停滯，年輕人依舊陷在低薪困境、買不起房、世代剝奪的環境，蔡政府幫年輕人做了什麼？

(中時新聞網)