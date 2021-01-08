世新大學首創青年論壇節目「新。聞之間」，擔任主持人的張庭瑋（左）和劉詩靖（右），兩位同學表現獲得校內師生肯定。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

現場學生張可君(持麥克風者)在節目上大方表達自身觀點。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學首創獨步全台的青年論壇節目「新。聞之間」由廣播電視電影學系、新聞學系、行政管理學系、口語傳播暨社群媒體學系學生共同製作，從去年產學合作經驗，將產製電視節目的課程更深入帶進世新大學。

「新。聞之間」第二季節目與東森財經新聞台和MOD靖天綜合台合作，於6日錄製本學期最後一集—「我們與十八的距離」，節目邀請到世新大學法律系教授林恒志擔任來賓，盼藉由來賓專業觀點，結合年輕人想法，共同討論民法成年年齡下修至18歲的利與弊。

節目首先透過圖表向觀眾介紹此次《民法》成年年齡下修的細節，再由主持人張庭瑋與劉詩靖帶領，與同學共同討論成熟和法定年齡之間的關聯，並結合來賓專業意見，進一步分析成年年齡下修對社會帶來的影響及效益，並試著探討台灣公民教育未來的發展，節目中各系學生皆踴躍舉手發言，激盪討論交換不同意見，期許能將政策越辯越明。

節目同時邀請世新大學法律學院院長賴來焜，以現場連線方式，用專業的法律角度，從法條、法益層面切入，與觀眾一同探討此次修法的優劣，以及社會如何用新的心態去面對。

負責指導課程的世新大學副校長楊盛昱認為，學生表現相當優秀，這學期節目集數定時定量穩定產出，每兩週製作一集，對於全學生製作節目而言，相當不容易，因為同學們除了自己平常的課業外，有些人還要打工、實習，又須在兩週內製作一個完整的論壇節目，確實下足苦功。

楊盛昱也表示，從第一集節目到第五集，同學表現越來越好，從原本的害羞含蓄，到勇於在節目上表達意見，甚至在第5集節目中，還能有彼此意見不同的交鋒討論，足以見證學生短時間內即快速成長。

之前擔任過助理主持人的張庭瑋，坦言此次擔當主持大任，讓她壓力很大，在場上只能和搭擋劉詩靖不時互看，舒緩彼此緊張的情緒，而第二次站在攝影機前，也讓她比較不會迴避鏡頭和緊張，與第一次比起來自信許多，主持功力也增進不少。

此次一同參與錄影的新聞系學生張可君表示，針對民法成年下修議題，自己在錄影前其實不太了解，但透過節目中來賓與同學的討論，讓她得以更全面並深層地去了解，她也透露當初在選「新。聞之間」這堂課時，是因為想練習採訪和主持的功力，經過一學期扎實訓練，讓她在各項能力都有顯著進步。

(旺報 )