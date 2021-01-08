台鐵今日凌晨零時起開放2021年春節連續假期西部幹線對號列車車票，至上午完成13.5萬張訂票，但對比去年同期的21.9萬張，數量減少近4成。而昨日公布的東部幹線首日訂位狀況，也比去年減少2成。

台鐵統計，台北往高雄方向各日期、時段均尚有座位；高雄往台北方向，2月15及16日10至17時長途自強號座位已售完。其餘日期、時段，西部幹線各車次仍有座位。

台鐵表示，完成訂票的旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於1月10日上午9時重新釋出。

此外，2月9、10日及2月15、16日東線8班實名制列車，將於1月9日零時起開放2020年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

(中時 )