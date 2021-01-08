中國國民黨主席江啟臣今(8)日上午於捷運忠孝復興站前參加「縱橫台北，公投連署」記者會，響應革命實踐研究院院長羅智強沿台北市捷運路線發起的縱走連署工作。主席於現場邀請民眾進行連署，並示範如何透過國民黨APP查找連署點，他也提醒大家除了定點連署外，這次透過多管道、多層面、多點連署作業，甚至便利商店也可以下載連署書，要讓民眾共同以實際行動捍衛食安，於短期內衝刺至五十萬份。

針對媒體詢問，連署活動是否為連任黨主席累積聲勢？江主席強調，若凡事皆與黨主席選舉掛鉤，大概什麼事情都不用做。他與所有中央黨務主管態度一致，只要在這個位置上一天，就會把事情做好。

對於國民黨提醒黨公職繳足募款責任額一事，主席則表示，募款責任額制度行之有年，相關規定與修改皆經由中常會決議通過，黨中央被要求根據規定落實執行。他強調黨是大家的，在黨產會的追殺下，財務狀況相較過去的確困難，但國民黨也設法改善，並尋求所有黨員先進的體諒。

對於民眾黨主席柯文哲稱國民黨於萊豬議題論述不清影響民調數字。江主席指出，自8/28蔡英文總統宣布開放萊豬後，國民黨第一個站出來反對，呼籲交由人民決定，也因此，今日得以執行二階公投連署。在上個月美麗島電子報所做的民調也顯示，在關心民眾健康的萊豬議題上，有40%以上認為國民黨相對有作為。

針對美國國會發生攻擊事件，媒體質疑蔡英文總統至今未正面表態，外交部僅以遺憾帶過，對比太陽花疑有雙重標準。江主席表示，蔡政府給外界的感覺就是在很多事情上都雙重標準，對於民主價值的認定也是如此。他認為，無論誰執政，在民主、人權各方面的價值認定應該秉持一致標準，應該以堅持、信仰的民主價值認定相關政治事件及人民所關心的事情。

最後，對於美國駐聯合國大使克拉夫特即將訪台，江主席表示，國民黨歡迎所有支持台灣的友人來台進行訪問，對於台美關係的正常化、強化、升級等都正面看待。同時，也呼籲除了形式上的高層互訪外，民眾更期待務實永續的台美關係，政府應該強調實質、務實、永續等能夠有更具體結論的往來。好比談及台美經貿問題時，民眾更期待看到雙方的具體進展，或者在與人民有關利益上的具體結果。

(中時新聞網)