台灣人口數跌到2356萬1236人，人口正式負成長引發關注。內政部統計2020年12月比起去年同月減少4萬1885人，等於每天就有114人從你我身旁消失，以縣市別而言，人口增加率最高的是連江縣，但只有1萬3279人，是全台人口最少縣市；首都台北市反而人口減少最多，來到260萬2418人，再減下去，恐260萬人大關不保。

內政部最新統計，2020年12月底全台人口數為2356萬1236人，在6都當中，人口數最多的是新北市，有403萬954人；其次是台中市，有282萬人787人；高雄市排名第3，有276萬5932人；門牌燙金的台北市號稱有260萬人，但人口只比這個數字多出2418人；再來是桃園市，有226萬8807人；人口最少的是台南市，有187萬4917人。非6都當中，只有彰化縣人口突破百萬大關，有126萬6670人。

但內政部就縣市別分析，與2019年12月比較，人口增加率最高者為連江縣1.45％，其次為新竹縣1.21％，再其次為桃園市0.88％；至於台北市反而減少1.61％，其次為屏東縣減少0.80％，再其次為嘉義縣減少0.72％。依照人口減少的速度，台北市260萬人的人口大關很快就會不保。

統計也發現，若以性別區分，2020年12月底男性人口為1167萬3765人，比2019年同月減少3萬1421人，女性則為1188萬7471人，比2019年同月減少1萬464人。最新性別比例為98.20，也就是每一百個女性相對有98.20個男性。

(中時 )