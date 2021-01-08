雖然建築業與工程類用鋼進入季節淡季，且又逢中國寒潮影響，下游廠商多趨向保守，不過因國際原物料價格仍在高點，帶動寶鋼全面調漲2月盤價，其中電工鋼受到中國汽車市場熱絡影響，本月漲幅逾22%，而鍍鋅產品則漲逾10%。

寶鋼2月盤價，熱軋調帳350元人民幣，冷軋調漲400元人民幣，鋼板調漲300元人民幣，鍍鋅與電鍍鋅鋼捲皆調漲700元人民幣，電工鋼調漲1500元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)