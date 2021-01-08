《商情》原物料成本持高 帶動寶鋼漲勢強勁 13:582021/01/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然建築業與工程類用鋼進入季節淡季，且又逢中國寒潮影響，下游廠商多趨向保守，不過因國際原物料價格仍在高點，帶動寶鋼全面調漲2月盤價，其中電工鋼受到中國汽車市場熱絡影響，本月漲幅逾22%，而鍍鋅產品則漲逾10%。 寶鋼2月盤價，熱軋調帳350元人民幣，冷軋調漲400元人民幣，鋼板調漲300元人民幣，鍍鋅與電鍍鋅鋼捲皆調漲700元人民幣，電工鋼調漲1500元人民幣。(商品行情網) 《半導體》營運績優 雍智登半年高價 熱門股－華夏 外資加持帶量長紅 (時報資訊) #調漲 #寶鋼 #盤價 #電工 #鍍鋅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》4大利多驅動成長 歐系外資看讚頎邦 12:502021/01/08 財經 《熱門族群》台塑四寶看Q1 工作天數減少致營收較上季略減 17:222021/01/08 財經 基本面好轉 新興債漲聲響起 04:102021/01/08 投資理財 寶雅2020營收175億元 再寫新高紀錄 17:102021/01/08 財經 《盤後解析》「權」力攻克15463 周線連10紅 14:322021/01/08 財經 中鋼協難阻漲 鐵礦砂價狂飆 04:102021/01/08 全球財經 商品期貨趨勢專欄－供不應求 黃豆多頭給力 04:102021/01/08 證券．權證 鋁箔調漲 立敦營運可期 04:102021/01/08 證券．權證 《熱門族群》外資送暖長榮 航運三雄迷途知返 12:502021/01/08 財經 《熱門族群》美光報喜 南亞科領漲DRAM股 10:512021/01/08 財經 《半導體》頎邦109年12月、Q4、全年營收齊創高 今年續強 15:232021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 貿易爭端難解 找其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 獨》疫情來亂 華航佛心給每人3萬年終 長榮慘掛0 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。