台北富邦勇士第2檔主場周，也是勇士們於今年農曆春節前的最後兩場主場賽事，將在16、17日兩天正式啟航！每逢春節假期，皆是全台民眾出遊、團聚及返鄉的日子，但近期因全球疫情，出遊行程受影響。

為了讓大家再度重溫旅遊的興奮體驗和樂趣，富邦勇士將與「星宇航空STARLUX Airlines」跨界合作，以「勇士所向，星宇啟航」為主旨，在勇士主場打造出遊氛圍，規劃一系列相關活動和互動遊戲，讓球迷們一起跟勇士登機啟程邁向勝利宇宙！

星宇航空於去年初正式啟航，從制服、機艙及餐點等設計皆致力打造尊榮頂級的飛行服務和娛樂，更耗資3000萬元打造機上安全影片StarWonderers，以擬真3D技術呈現原創的腳本，透過活潑逗趣的角色將嚴肅的飛安資訊轉變為生動吸睛的動畫短片。

片中各個充滿個性的角色，如男女通殺的星宇機器人「蛋寶」、單眼家族中可愛討喜的「單眼妹Molly」，或是逗趣幽默的「雷鬼咖&腸客」等，吸引全台關注及大批死忠粉絲。16及17日勇士們和比爾將在主場視覺中與超人氣的星探者們集結，準備一起探索星空宇宙！

於16、17日進入勇士主場的球迷都可獲得登機證紀念機票，Fubon Angels將穿上華麗空服制服接待所有一同邁向宇宙的球迷們。勇士出任務會有多項飛行任務等你去體驗，而在現場也會架設星宇小舖，販售星宇航空超人氣商品！

豐富體驗再搭配主場外部眾多異國風情的美食餐點，回味出遊不可或缺的美好時光。不只如此，16日Fubon Angels將搖身一變為空服員，於賽前進行拍照會，而Fubon Angels練習生也將於17日首度亮相與粉絲相見歡！

(中時 )