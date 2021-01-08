富邦金併購日盛金爭議，前民進黨立委段宜康今天繼續質疑，對於合併後勞工權益；他說，富邦金提交併購日盛金的「公開收購説明書」，建議勞動部去向金管會要來看一看。

他指出，對金管會來說，能擺脫日盛金中這個燙手洋山芋最重要。合併之後的勞資糾紛，反正是勞動部和地方政府的事；他又暗指民眾黨立委賴香伶，「差點忘了：台北市政府在富邦金有3席董事；又差點忘了：台北市前任勞工局長，現在是立法委員了⋯哈！」

富邦金併購日盛金 段宜康：勞動部應去看看公開收購說明書。摘自段宜康臉書

段宜康日前在臉書質疑富邦金併購日盛金案，並表示，隔天要還要「提醒勞動部」，結果今天段才發文。

他今在臉書說，天氣冷手抖，給勞動部的提醒，晚了一天。富邦金提交併購日盛金的「公開收購説明書」，建議勞動部去向金管會要來看一看。

他指出，一般遇到這種案子，買方通常會先喊話說：「絕對照顧被合併方的權益」。本案當然不例外，富邦金也如此這般講了同樣的話。

他說，富邦金的「公開收購說明書」講得很坦白，對合併之後原來日盛的經理人和員工如何處置「尚無具體計劃」，只是會「依相關法令規定，妥適處理相關權益」。

他認為，這種官樣文章講了等於沒講！難道調動、減薪，甚至資遣裁員，可以不依相關法令的規定嗎？尤其富邦證券和日盛金最有價值的日盛證券，同屬本國四大券商，據點規模相當。富邦提出併購前，難道沒有精打細算，規劃雙方據點人員裁併的草案嗎？

他說，富邦的員工這幾天不知道會不會睡不著？你們老闆的公開收購說明書，只說要照顧日盛員工的權益；富邦員工的權益呢？

他表示，據點人員裁併，不會只裁原來日盛的員工吧⋯「天寒地凍，大家保重身體」。

(中時 )