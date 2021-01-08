美國大亨寇恩（Steve Cohen）去年11月買下大都會隊，要大肆補強的承諾沒有黃牛，今天以4換2得到印地安人明星游擊手林鐸（Francisco Lindor）與先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）。27歲的林鐸曾4度入選明星賽、兩度贏得金手套，是當今棒壇最佳游擊手之一，儘管去年在縮水球季僅敲8轟，但從2017至19年可是平均每季34轟的重炮游擊手。

「這是在棒壇最難得到的東西之一！」大都會總管波特（Jared Porter）如此形容林鐸：「一位游擊手，一位正值當打之年且有魅力的超級巨星，一個能讓隊友更好的好手。」

大都會用內野手吉曼奈茲（Andrés Giménez）、羅薩里歐（Amed Rosario）、右投沃夫（Josh Wolf）、外野手格林（Isaiah Greene）換來林鐸與卡拉斯柯。卡拉斯柯也在爆料林鐸獲悉交易消息後立刻打電話給他：「我們要一起離開了！」相當興奮，卡拉斯柯表示能效力大都會是很好的機會，他和家人都很開心。

卡拉斯柯克服白血病，贏得去年美聯東山再起獎。（美聯社）

33歲的卡拉斯柯是去年美聯「東山再起獎」得主，他在罹患慢性白血病後重返投手丘，去年為印隊先發12場，自責分率僅2.91。生涯為印隊效力11季拿下88勝，2017年是卡拉斯柯的生涯年，在美聯賽揚獎票選排名第4。

林鐸加盟讓大都會防線、打線升級，卡拉斯柯則讓大都會先發輪值除了狄格朗（Jacob deGrom）、史卓曼（Marcus Stroman）之外，又多了一位有口碑的老將。

不過交易出去的都是大都會的潛力新秀，代價不低，此外林鐸合約將於今年球季結束後期滿，留人也是個挑戰。不過以老闆寇恩的財力與企圖心，延攬林鐸應是長期規畫，就看今年能否立即繳出出色戰績。

(中時 )