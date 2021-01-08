春節連假即將來臨，勢必有許多國人盼望能回家鄉過好年，福華飯店集團為響應台北市府「返台居家檢疫者回家住，同住家人外出旅宿」的防疫觀念，並顧及返台居家檢疫者的家人健康，推出「我OK，我來住」住房專案，提供返台旅客家屬入住八晚以上之專屬優惠，每晚最低1,200元起，更可選擇跨店入住，期待與家人團聚的同時，更希望能幫助居家檢疫者放心待在家，而家人的安心住房環境就由福華來提供。

本專案不限平假日，可跨飯店入住(至多兩分店)，每店須入住至少四晚，入住期間皆享餐飲九折優惠及入住八晚以上的住房優惠，其中台北福華每房每晚優惠價為2,000元，針對短期住宿需求及家庭客的新竹福華則釋出每房每晚1,200元的優惠價，另外台中福華每房每晚也只要2,000元起，主打親子客群的高雄福華更推出豪華家庭房每房每晚只要1,699元的優惠。若您偏好清靜舒適的環境亦可選擇石門水庫福華，每房每晚只要2,000元，或是斗六華安大飯店每房每晚也只要1,900元起。入住天數愈長、房價就愈低，共同防疫人人有責，飯店期望與民眾一同安心度過檢疫時期，並降低共同居住的傳染風險。

福華「我OK，我來住」住房專案為居家檢疫者的家人專用，至少須入住八晚以上，不適用於居家檢疫、居家隔離、自主管理之旅客住宿，入住前須提供家人居家檢疫證明並填寫飯店檢疫健康聲明書後簽名，即日起至2021年6月30日期間開放預訂。

(工商 )