瞄準外送市場商機，統一超商8日宣布，預計將百分之百收購台灣本土外送平台foodomo（專聯科技（股）公司），使foodomo成為統一超商百分之百持股之子公司，作為未來發展外送平台業務之主要關係企業。該收購消息也為目前競爭激烈的外送市場，投下一顆震撼彈！

統一超商表示，將分階段與foodomo開展相關合作事宜，首先統一超商將先收購foodomo約29％股權，成為foodomo策略性投資人，並推動雙方於技術及業務平台方面之合作；後續並計畫於取得公平交易委員會結合許可後，進一步收購foodomo剩餘約71％股份。

統一超商指出，由於疫情的影響及人口老化趨勢，加速改變民眾生活型態，也帶動外送服務需求成長，為了貼近消費者需求，統一超商希望強化外送功能，不僅看準foodomo美食外送品牌團隊的在地化，更希望借重其五年來深耕台灣外送市場的經驗。

統一超商表示，目前旗下轉投資事業包含餐飲、美妝等多樣化的民生消費品牌，與消費者日常生活密不可分，再加上foodomo既有餐廳店家，兩者的合作有助於拓展外送市場，為消費者提供更多元、快速的服務。

據統一超商介紹，在競爭激烈的美食外送平台裡，foodomo做出市場區隔，除了提供「外送」、「外帶」及「跑腿代買」等服務，還有「揪團訂餐」功能。去年在疫情減緩後，更開發「預約內用」等功能，並持續優化APP操作介面，以消費者角度出發，讓消費者更輕鬆取得想吃的餐點，獲得更好的服務體驗。

(工商 )