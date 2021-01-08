前國民黨主席朱立倫8日上午前往三灣梁召明的靈堂前上香悼祭。（謝明俊攝）

朱立倫向梁召明的胞兄致意節哀。（謝明俊攝）

朱立倫8日上午赴梁召明靈堂前致祭並與議長鍾東錦等地方人士交換意見。（謝明俊攝）

國民黨前主席朱立倫赴苗栗三灣祭悼意外死亡的苗栗縣農會總幹事梁召明

前國民黨主席朱立倫，8日下午專程前往苗栗三灣鄉，祭悼日前不幸車禍去世的苗栗縣農會總幹事梁召明，朱立倫除了表達對梁召明意外辭世表達不捨外，並對媒體詢問國民黨苗栗縣長人選及初選看法時表示，朱立倫非常肯定現任縣長徐耀昌任內表現，他認為未來要擴大國民黨的支持，不論由誰出來代表國民黨，都以勝選為最大目標。

國民黨籍的苗栗縣農會總幹事梁召明，家族是三灣地區重要的政治世家，父親曾任三灣鄉長，母親則當選多屆的縣議員，梁召明原任職國民黨工，後轉換跑道當選三灣鄉代表、鄉長等職務，2017年再轉任苗栗縣農會總幹事。

今年元日晚間，梁召明應邀到南莊鄉員林村臺3線「鳥地方」餐廳與友人餐敘，梁召明餐畢步出店外，橫越馬路準備回家，遭伍姓女子所駕小貨車撞及倒地，消防分隊救護人車趕到現場，發現梁已無呼吸心跳，經送頭份為恭醫院急救不治。

朱立倫8日是以國民黨前主席名義，前往三灣鄉梁召明老家旁的靈堂上香祭悼，朱立倫非常肯定梁召明的忠黨愛國，在場陪祭的議長鍾東錦及三灣鄉長溫志強都提到臺3線的交通狀況亟需改善，朱立倫也希望改善相關的號誌、照明等，不要讓類似的不幸事件再發生。

在場記者詢問朱立倫，對於苗栗縣長國民黨人選及初選有何看法時，朱立倫表示，苗栗縣是國民黨非常重要的縣市，有徐耀昌縣長出色的領導，目前鍾東錦議長接任主委不久，希望能深化地方，擴大國民黨的支持，未來不論由誰來代表苗栗縣選舉，都會以勝選為最大考量。

(中時 )