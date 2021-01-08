前國民黨主席朱立倫，8日下午專程前往苗栗三灣鄉，祭悼日前不幸車禍去世的苗栗縣農會總幹事梁召明，朱立倫除了表達對梁召明意外辭世表達不捨外，並對媒體詢問國民黨苗栗縣長人選及初選看法時表示，朱立倫非常肯定現任縣長徐耀昌任內表現，他認為未來要擴大國民黨的支持，不論由誰出來代表國民黨，都以勝選為最大目標。
國民黨籍的苗栗縣農會總幹事梁召明，家族是三灣地區重要的政治世家，父親曾任三灣鄉長，母親則當選多屆的縣議員，梁召明原任職國民黨工，後轉換跑道當選三灣鄉代表、鄉長等職務，2017年再轉任苗栗縣農會總幹事。
今年元日晚間，梁召明應邀到南莊鄉員林村臺3線「鳥地方」餐廳與友人餐敘，梁召明餐畢步出店外，橫越馬路準備回家，遭伍姓女子所駕小貨車撞及倒地，消防分隊救護人車趕到現場，發現梁已無呼吸心跳，經送頭份為恭醫院急救不治。
朱立倫8日是以國民黨前主席名義，前往三灣鄉梁召明老家旁的靈堂上香祭悼，朱立倫非常肯定梁召明的忠黨愛國，在場陪祭的議長鍾東錦及三灣鄉長溫志強都提到臺3線的交通狀況亟需改善，朱立倫也希望改善相關的號誌、照明等，不要讓類似的不幸事件再發生。
在場記者詢問朱立倫，對於苗栗縣長國民黨人選及初選有何看法時，朱立倫表示，苗栗縣是國民黨非常重要的縣市，有徐耀昌縣長出色的領導，目前鍾東錦議長接任主委不久，希望能深化地方，擴大國民黨的支持，未來不論由誰來代表苗栗縣選舉，都會以勝選為最大考量。
(中時 )
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