就讀桃園某科技大學一名張姓女研究生，去年八月間不滿放在實驗室的蒜頭被卓姓男同學丟棄，氣得情緒失控，徒手、持木棍將卓男痛打成傷，還自稱有黑道背景，若到中南部就要他的命，另一名李姓男同學同見狀出面制止，也遭張女飆罵三字經痛打一頓。桃檢8日偵結後認定張女犯罪事實明確，將她依傷害、恐嚇危害安全罪嫌，向地院聲檢聲請簡易判決。

據「ETtoday新聞雲」報導，張女現年27歲，去年8月26日晚上6時許，發現放在實驗室的蒜頭被卓姓男同學丟掉，氣的兇性大發，徒手與持木棍痛毆卓男，造成卓男臉部與前胸等處有鈍挫傷，打完後再將人帶到隔壁實室飆罵三字，自稱自己有黑道背景，怒嗆「擔心家人安危就下跪道歉，如果到中南部就直接要你性命」。

與張女、卓男就讀同一研究所的一名李姓同學，看到張女教訓卓男，便跳出來制止，沒想到也慘遭張女嗆聲「滾出去當個垃圾沒人會管你」、「再讓我聽到就是連帶」，隨即被張女打到遍體麟傷，導致左臉鈍傷、腹壁挫傷、左骨盆挫傷。

卓、李事後不甘受辱，持醫院驗傷單對張女提告。張女到案後對犯行坦承不諱，且2人均提出驗傷證明及監視器、手機錄影影像，因事證明確，桃園地檢署檢察官依傷害、恐嚇危安罪向法院聲請簡易判決。

(中時新聞網)