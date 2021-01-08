蔡英文總統8日到新竹市三民國小視察營養午餐，這也是萊豬開放後第一個相關下鄉行程，更帶來限定版圍巾做新春禮物，親手為學童們繫上圍巾禦寒。蔡英文讚竹市創造了典範，肯定市長林智堅不只硬體建設做好，營養午餐也辦得好，在國產食材使用率上更做到了全國第一。

民進黨日前開中常會時，有中常委建議蔡英文總統應該常常下鄉與民眾溝通，被問及是否還會有相關行程？何時啟動？總統府發言人張惇涵澄清「總統一職都有在下鄉」，並舉出曾到澎湖用冬瓜檸檬探視海軍弟兄、到海拔2620公尺高的雷達站關心國軍，也時常到各地參加民宿慶典，像是南投埔里大建醮活動，去念底更率行政院長蘇貞昌到台東參加鐵路電氣化通車最後一哩路。

張惇涵強調，不只如此，今年起始上班日的第一天，蔡英文總統就到高雄美濃，宣布農民退休制度的啟動。張惇涵說明總統時常下鄉，未來會持續安排國政形成，跟民眾第一線溝通接觸，也把相關國政、重要施政跟人民報告。

同樣出席三民國小營養午餐視察的立法委員柯建銘也澄清在美豬美牛的開放「從來沒有昨是今非」，2009年美牛開放時因應當狂牛症，他們反對敏感部位進口到台灣，2012萊克多巴胺美牛要進口，他們只有一個訴求要有國際標準，2021年面對同樣問題，但這是整個國家安全經貿整體上要面對的問題，在總統率領之下，大家為國家發展努力，給下一代更好的環境。

(中時 )