日本76歲民謠歌手南正人，日前在日本神奈川參加演唱會時，突然在舞台上失去意識倒地，緊急送醫搶救後已無生命跡象，享壽76歲，也讓目睹整個過程的台下粉絲聽聞噩耗後難以置信。

根據日媒報導，南正人當晚約莫7點半登台開唱，沒想到才表演15分鐘後，就突然失去意識倒地不起，雖然在醫院搶救數小時，最後仍舊回天乏術，並於昨(7日)晚上23點02分確認死亡，據悉南正人在送往醫院途中就已經停止呼吸心跳，對此南正人官方帳號在1月8日凌晨發文證實噩耗，表示南正人在演唱會中昏迷倒地，雖然緊急送醫搶救，仍無法從鬼門關前將他救回一命，就連家人都來不及見他最後一面，希望一路以來支持他的粉絲，能夠衷心為他祈福。

官方證實南正人猝逝消息。（圖／Live Schedule Minami Masato臉書）

不過官方聲明中未說明死亡原因，南正人雖然已經76歲高齡，但身體相當硬朗也沒有大疾病，因此讓他的死因眾說紛紜，不過有網友推測應該是突發性心臟病導致猝死。

南正人1971年發行首張專輯《回歸線》爆紅，不過出道9年捲入毒品風波，形象跌落谷底，一度暫停演藝事業，直到1988年才再度復出，而此次拚盤演唱會的海報，也是以他為主角，足以見得在歌壇舉足輕重的地位。

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(中時新聞網)