中信兄弟今日在屏東中信園區開訓，這也是林威助接下一軍總教練後以新身分參加春訓，而兄弟今年剛加入的菜鳥們也免不了要經過歡迎手續，菜鳥們扮演近期最夯的日本動漫「鬼滅之刃」的角色，化身為鬼殺隊劍士，在菜鳥日又唱又跳，才能破解關卡完成任務。

林威助總教練上任，兄弟球團也搭配他的名字與鬼滅之刃連結，「柱」為動漫鬼滅之刃中鬼殺隊劍士的最高層級，兄弟菜鳥馬鋼扮演竈門炭治郎、宋晟睿扮演嘴平伊之助、林志綱扮演禰豆子、余謙扮「水柱」富岡義勇、曾家鋐扮「蟲柱」胡蝶忍、黃韋盛扮「炎柱」煉獄杏壽郎、李聖裕扮「岩柱」悲鳴嶼行冥、劉貴元扮「戀柱」甘露寺蜜璃、林吳晉瑋扮「蛇柱」伊黑小芭內，轉隊至兄弟的林樺慶也沒逃過，扮演我妻善逸，10名新人裝扮好出場後讓全場哄堂大笑，球迷們也猛拿手機、相機記錄這一刻。

而球團也給菜鳥們考驗，首先要各自上台介紹自己，還要擺出各自角色在動畫中的招牌動作，接下來分為「爪之呼吸」、「象之呼吸」兩支隊伍，考驗他們兄弟的應援曲要如何跳，最後每人都在手、腳裝上計步器，邊唱歌邊抖動手腳，兄弟搬來卡拉OK設備，就在球場中央唱「愛我別走」、「稻香」，菜鳥們闖完3關才算正式落幕。

菜鳥們無不竭盡全力展現，讓在一旁的新、舊隊長王威晨及林智勝笑到合不攏嘴，王威晨點名宋晟睿最放得開，跳應援曲和唱歌都表現不錯。

宋晟睿扮演嘴平伊之助，獲得王威晨稱讚。（鄧心瑜攝）

馬鋼扮演竈門炭治郎。（鄧心瑜攝）

(中時 )