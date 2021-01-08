宏碁今（8）天推出全新Acer Chromebook Spin 514（CP514-1H/ CP514-HH），首度搭載AMD Ryzen 3000 C系列行動處理器及AMD Radeon顯示技術，結合耐用、時尚的機身設計及長效電池續航力，期待滿足使用者遠距工作或學習的所有應用及需求。此外，宏碁同步推出Chromebook Enterprise Spin 514（CP514-1W/ CP514-WH），搭載最新AMD Ryzen 3000 C系列行動版處理器及解鎖的Chorme OS商務功能，滿足商務用戶的需求。

宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示：「Acer Chromebook Spin 514全新升級的反應速度及效能將驚艷使用者，搭載AMD Ryzen™行動處理器，結合超耐用機身設計是居家辦公者的最佳選擇。此外，Ryzen™ 7 3700C處理器能提供基於AMD處理器之Chromebook中最佳[3]顯示效能，使用者亦可輕鬆增加應用程式及擴充工具處理更具挑戰性的工作。」

Chromebook Spin 514是宏碁首款採用最新一代高效AMD Ryzen 行動處理器的Chromebook，以效能強勁Zen架構為基礎的AMD Ryzen行動處理器，能確保系統反應時間一致、開機速度快及長效電池續航力。搭載業界最先進的AMD Radeon顯示技術，提升遊戲、串流及內容創作體驗；此外，在AMD Ryzen 7 3700C或Ryzen 5 3500C四核心處理器的機型，內建AMD Radeon Vega 行動顯示技術，強化圖形處理效能。高效節能的AMD處理器技術，讓Chromebook Spin 514能同時主打超輕薄設計及長達十小時的電池續航力，1.55公斤輕量、17.35mm的便攜性，讓使用者走到哪用到哪；全新Chromebook Spin 514最高更配備至16 GB DDR4 DRAM及256 GB 大容量。

Acer Chromebook Spin 514擁有流線型磨砂鋁製機身，螢幕上蓋及觸控板則採時尚鑽面切割設計，通過軍規等級（符合[1]U.S. MIL-STD 810H[2]）耐用標準測試，並結合耐磨損、防撞、防鏽的強化金屬機身，最高可承受離地122公分墜落衝擊及達60公斤物體的向下撞擊力，外型精美、耐用度高。機身採可360度翻轉設計，使其觸控螢幕可在各種空間與環境中進行協作、分享、演示或文書處理。目前提供純銀、鐵灰、薄霧綠三種顏色選擇。

Acer Chromebook Spin 514配備14吋Full HD IPS觸控顯示器，採用康寧Corning Gorilla Glass 玻璃材質，抗刮耐磨、觸控操作流暢；主打78% 屏佔比、6.1毫米窄邊框設計，動態畫面呈現更顯真實。此外，使用者還可額外選配背光鍵盤，滿足各種光線環境下的使用需求，並具有內凹式鍵帽，使用上更為舒適，優化整體鍵盤使用體驗、增加生產力。

全新Chromebook內建兩組USB Type-C連接埠，支援USB 3.2 Gen 1（最高可達5 Gbps）、DisplayPort over USB-C以及USB充電，其中一組USB 3.2 Gen 1連接埠更支援關機/休眠充電，此外還具MicroSD讀卡功能。指定Acer Chromebook Spin 514的機型亦內建HDMI連接埠，便能輕鬆於會議或課堂上連結投影設備。

Chromebook Spin 514讓使用者與同事、同儕或親人朋友們的保持聯繫，內建兩組立體聲喇叭，適合影視娛樂或視訊聊天等活動；配備雙麥克風，在視訊電話或錄音錄影時也能有效定位音源位置，以清晰音質操作Google助理。網路連線部分則採雙頻Wi-Fi 5（802.11a/b/g/n/ac）及2x2 MU-MIMO技術，透過HD網路視訊鏡頭聊天時能提供高速且穩定的無線連線品質，實現絕佳的串流穩定度。此外，使用者能透過內建的Bluetooth 5.0連結其他週邊設備。

Acer Chromebook Enterprise Spin 514安全性高、具商務性能並能節約成本，有助企業大規模管理設備。Chromebook Enterprise同時具備Chrome OS系統及Acer Chromebook的商務功能，讓企業IT部門能保護、建置並驅動雲端系統，建置一個安全、高生產力的雲端工作環境。Chromebook Enterprise整合完整的資安功能，IT管理員能輕鬆掌握軟體更新狀態、安裝應用程式、使用擴充工具增添瀏覽器功能、更新程式及其他以網路為基礎的管理功能。最高內建16 GB DDR4 DRAM及256 GB高速PCIe NVMe SSD大容量。

IT部門能透過零接觸註冊機制，在終端使用者連網的狀態下，讓Acer Chromebook Enterprise Spin 514自動註冊企業管理系統；同時，Chrome OS簡化了部署、管理及驅動雲端系統的流程，增長系統正常運作的時間，同時降低整體擁有成本（TCO）。

全新Chromebook Spin 514一般版及商務版皆支援Google Play及網路版應用程式，使用者可依據需求安裝各種生產力、創造、服務等應用工具。

(科技)