為力挺國旅激勵經濟，台北富邦銀行JU卡與雄獅旅遊、長汎假期、易遊網、金龍旅遊、娜路彎大酒店、創造旅行社、JTB台灣等多家業者合作，活動期間搭乘環島之星或參加花東輕旅行等行程刷JU卡可享專屬優惠。11/30前探訪JU卡原鄉、卡面創作人也是阿美族當代藝術家優席夫老家，不僅能飽覽原民藝術之美，還能專享住宿9折、咖啡第二杯半價的優惠。若持有的是J POINTS卡別，6/30前再享吃喝玩樂3％LINE POINTS點數回饋無上限！

富邦JU卡是北富銀首張結合原民文化、訴求公益的信用卡，為實踐ESG精神，卡面為阿美族當代藝術家優席夫所創作，他是台灣首位躍上國際舞台的原民藝術家，以大膽繽紛的用色、充滿張力的畫風贏得世界掌聲，作品曾巡迴英國愛丁堡國際藝術節、歐洲、上海、廈門等地。北富銀表示，富邦JU卡上市首月即破萬卡，獲得卡友好評，卡友於網路上表示「卡面設計蠻特別」、「覺得新卡面好看」、「新卡面好美，加辦起來收藏」等，也對消費還能做公益給予讚賞，「提撥給需要的族群不錯」、「一樣3％回饋，但會額外多0.1％做公益…手滑就核卡了」。

相對走訪名聞遐邇的觀光景點，部落獨有的人文風情與文化祭典，及與眾不同的地理環境、獨特景緻，為旅行帶來另一番風味，讓前進部落深度旅行蔚為風潮。尤其2~3月為櫻花綻放的時節，位於海拔1500公尺新竹縣尖石鄉司馬庫斯（泰雅族部落），為旅者眼中隱身雲端的夢幻櫻花秘境，預估是今年熱門賞櫻地點。北富銀指出，今年農曆春節、寒假若有意訪部落賞櫻花，或參加指定的主題行程，歡迎使用富邦JU卡消費，享受專屬的刷卡優惠，北富銀還會提撥刷卡金額的千分之一給原住民相關社福團體，與您一起「行善得福」，為新的一年埋下愛的種子！

根據內政部資料顯示，目前台灣總共有16大原住民，他們尊重大自然、敬天地禮神明，對生長的土地有著深度連結，每一族不同的傳統習俗都有獨特而多樣化的慶典活動。即將到來的2月以「卑南族的聯合豐年祭」及「達悟族的飛魚招魚祭」最為人津津樂道，前者可見卑南傳統舞蹈、歌曲吟唱、盪鞦韆等表演或才藝競賽，後者可體驗達悟族祈求今年漁獲豐收的儀式。北富銀鼓勵卡友多認識台灣的在地之美，今年春節、寒假帶著富邦JU卡一起輕旅行，感受獨到的旅遊風情。

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