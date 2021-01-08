在價格大漲帶動之下，面板廠第四季營收交出好成績。友達（2409）2020年第四季合併營業額為805.4億元，季增10.0％、年增30.0％。群創（3481）第四季自結合併營收為781億元，較去年同期增加19.0％，季增4.7％。
友達公佈2020年12月自結合併營收為288.6億元，較上月增加11.2％，較去年同期大幅提升39.3％。2020年第四季合併營業額為805.4億元，較2020年第三季增加10.0％，與2019年第四季相比大幅提升30.0％。累計2020年全年合併營業額為2,710.0億元，較2019年增加0.8％。
群創12月自結合併營收為270億元，較上月增加3.5％，較去年同期增加22.4％。第四季自結合併營收為781億元，較去年同期增加19.0％，季增4.7％。2020年全年自結合併營收為2,699億元，與2019年相比增加7.1％。
(工商 )
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