彰化縣1名擔任作業員的人妻愛上已婚男同事，兩人經常公開出雙入對、出遊過夜，人妻因此和丈夫鬧離婚，並離家在外租屋，丈夫怒氣沖沖找上門，與躲在廁所的男同事扭打成一團；丈夫崩潰提告，請求100萬元精神賠償金，彰化地院法官審理後判決人妻葉女與已婚江姓男同事須共同賠償46萬元。

人夫主張，自己與妻子結婚近18年、育有2子，原本幸福美滿，2015年底他懷疑妻子與男同事走太近搞曖昧，妻子惱羞成怒後開始要求分房，也自行離職，不料換新公司擔任作業員，竟又跟已婚同事江男發生感情。

人夫指控，江男曾出軌被江妻提告，竟不知收斂又來破壞他的家庭，他前年就發現葉女舉止異常，去年2月更吵著要離婚，去年3月中離家出走在外租屋，他深夜前往找人，發現屋外竟有男鞋，狂敲門6分鐘葉女才開門，還在廁所發現江男躲在裡面。

而江妻也發現江男每到周末就在外過夜，去年4月間與友人四處找人，竟在晚間9點多發現兩人在中興新村暗處約會，葉女竟還當場向江妻承認知道江男已婚且兩人已發生關係。

人夫控訴，妻子與江男2人不聽親友及雙方配偶勸阻，拋家棄子，一起外出旅遊、過夜，通姦除罪後更無所畏懼，宛如新婚夫妻，經常睡在一起，造成他名譽、精神上極大打擊，一度有輕生念頭，需就診吃藥克制才能繼續上班賺錢養家，處於難堪痛苦境地，向出軌2人求償100萬元。

2名被告均未出庭為自己辯駁，法官根據人夫所提出妻子在外租屋處拍得照片、行車紀錄器，妻子與江妻對話錄音等證據，認定兩人違反婚姻契約應負誠實義務、背於善良風俗，侵害人夫配偶權益，審酌兩造身分地位、教育程度與經濟能力，判決被告2人應賠償精神撫慰金46萬元。

(中時 )