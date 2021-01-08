在大批美國總統川普的支持者們闖入國會、擾亂議程、肆意破壞之後，美各界紛紛將矛頭對準鼓吹川粉暴行的川普。不過據《紐約時報》與美國有線電視新聞網引述多名消息人士報導，川普正詢問身旁顧問與律師，討論如何自我特赦。

《紐約時報》報導指出，這次並非首次傳出川普欲特赦自己，其實早在大選之日結束後他就有如此打算，正密集與詢問自己是否有權可自我特赦，例如詢問他是否應該要特赦自己、將會造成怎麼樣的法律以及政治上的影響。不過並不清楚自從川普鼓吹鐵粉們攻進國會後，他是否仍繼續追問如何特赦自己。

報導也稱，美國從來沒有總統特赦自己，「預先自我寬恕」的合法性從未受到司法制度檢驗過，故法學專家對於法院是否可認同此舉有不同意見，但他們都認為一旦總統自我赦免，恐怕產生新的危險範例，讓往後的總統都可宣布他們凌駕於法律之上，免於受任內所犯罪行而遭追責。

除了已特赦「通俄門」多位要角與政治密友之外，川普也考慮特赦家人，包括兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）以及伊凡卡（Ivanka Trump），以及密友兼私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），擔憂一旦拜登上台將對家族朋友展開司法追殺，而朱利安尼也傳出曾與川普討論特赦他。

CNN先前報導指出，川普早在2017年時時就詢問助理是否有權可自我特赦，並對這想法相當著迷。到了近期，知名的川粉主播、福斯新聞的尚漢尼提（Sean Hannity）也公開建議川普可以這樣，他本人也在推特尚稱相信自己有此權力。川普曾在2018年時在推特上表示，「根據多位法律學者的說法，我絕對有權特赦自己，但當我什麼也沒做錯時，又何必如此呢？」。

(中時新聞網)