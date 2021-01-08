輕航機事故現場僅剩殘骸，可清楚見到機身上2199字樣。(讀者提供／林和生屏東傳真)

屏東一架輕航機7日下午從高樹起飛，預計20分鐘飛行時間，卻在10分鐘失聯，警消依循鄰近目擊者指示到來失事現場，僅見2具焦屍；家屬泣訴，當時天候不佳、能見度低，業者僅只為做生意不顧人命，屏東地檢署也啟動調查，正在釐清事故原因。

「小心，跟著爸爸回家」家屬到達意外現場聲聲喚，場面哀戚，屏東縣消防局表示，7日下午4時許接獲通報，指稱輕航機起飛後在三地門鄉山川琉璃吊橋附近山區失聯，機上除58歲林姓教練外，還有一名24歲陳姓學員。

警消獲報後派遣搜救大隊出現搜尋，目擊者表示，曾聽到2聲爆炸聲響，警消依據線索於山區搜尋，晚間更發現山區有火，持續朝火源前進，就在海拔200公尺處山區，發現第一具屍體，隨即又在10公尺處發現機上乘客，由於現場為70度陡坡，趕緊先用礦泉水滅火，接著從山下帶來滅火器，直至清晨2時許才將遺體搬運下山。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利指出，2具遺體中有一具全身大面積2至3度灼傷，另一具情況較為嚴重，達到最重等級的4度灼傷，檢方與法醫將待擇日解剖後以釐清死因，同時飛安會與民航局都到飛行場勘查，且保存相關證據，著手調查失事原因。

陳姓男子家屬質疑，當天氣候不穩定，不僅下著毛毛細雨、空中能見度低，業者竟然強調，只有颱風天不能飛，「難道真的為了賺錢，連命都可以不顧了」。

陳男母親還說，輕航機下午2點20分起飛後，10分鐘便失聯，業者竟然在4時許才通報消防隊，找到人的時候都已經深夜10時，顯然錯失黃金救援時間，這段時間業者到底都在做什麼？更懷疑是「空間迷向」，可能是起飛不久就撞上山壁。

至於駕駛輕航機的林姓教練飛行時數超過300小時，對於當地飛行環境與地形相當熟悉，是經驗豐富的飛行教官，林男妻子難過地說，先生除了擔任飛行教練外，同時也在高雄圓山飯店擔任空調維修技師，失事這天以為是要去上班，怎麼又會到高樹飛行？這點她也摸不著頭緒。

(中時 )