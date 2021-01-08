日本海事協會（ClassNK）旗下子公司–ClassNK諮詢服務有限公司（ClassNK Consulting Service Co., Ltd.，簡稱NKCS）宣布開始為船舶管理公司提供新服務，協助其能符合國際安全管理（ISM）網路資安方面的要求。

該協會表示，由於國際海事組織通過IMO MSC.428(98)決議案，建議安全管理系統應根據國際安全管理章程（ISM Code）的要求，將網路風險管理納入考量，因此有越來越多船旗國將此列為強制性要求，預計於2021年起生效。尤其美國海岸防衛隊（USCG）已經宣布將對美籍船與在美國靠港的外籍船隻強制實行。然而，目前相關資訊尚不夠詳盡，而NKCS也意識到有許多船公司正苦惱該如何具體應對此議題。

有鑑於此，NKCS推出新服務，根據船上可能發生的網路風險與MSC.428(98)規定須納入的建議要素（識別、保護、偵測、回應及復原），為個別船舶狀況量身訂作手冊、網路概念圖以及風險評估模板，協助船舶管理公司將網路風險管理導入至現有的安全管理系統手冊（SMS Manual）中，使其能符合國際安全管理之網路資安要求。

(工商 )