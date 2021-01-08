八吋晶圓代工廠世界(5347)自行結算2020年12月營收約為29.99億元，創新高，月增4.51%且年增15%；第四季營收87.17億元，再創單季營收新高，比第三季新高再成長約4.47%。

受惠併購效應以及八吋晶圓代工供不應求，世界先進2020年營收達333.31億元，創新高，年增17.13%。

世界先進公司對去年第四季展望持續樂觀，預期單季營收再創新高，達84~88億元，實績達87.17億元，在預估值的偏高標，季增率約4.47%。

世界先進持續受惠八吋晶圓代工需求旺盛，公司預估去年第四季營收達84~88億元，季增約0.7~5.5%；因漲價效應以及產品組合較佳，毛利率估在35~37%之間，季增1至3個百分點。

世界先進今年展望樂觀，目前訂單能見度已到今年上半年。世界先進董事長方略先前表示，今年上半年前可望維持高產能利用率的水準。

世界先進去年第三季營收83.43億元續創新高，稅後純益15.27億元，季增率約3%，每股純益0.93元，前三季稅後純益44.84億元，年增率約2.8%，每股純益2.74元。

(時報資訊)