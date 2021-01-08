八吋晶圓代工廠世界(5347)自行結算2020年12月營收約為29.99億元，創新高，月增4.51%且年增15%；第四季營收87.17億元，再創單季營收新高，比第三季新高再成長約4.47%。
受惠併購效應以及八吋晶圓代工供不應求，世界先進2020年營收達333.31億元，創新高，年增17.13%。
世界先進公司對去年第四季展望持續樂觀，預期單季營收再創新高，達84~88億元，實績達87.17億元，在預估值的偏高標，季增率約4.47%。
世界先進持續受惠八吋晶圓代工需求旺盛，公司預估去年第四季營收達84~88億元，季增約0.7~5.5%；因漲價效應以及產品組合較佳，毛利率估在35~37%之間，季增1至3個百分點。
世界先進今年展望樂觀，目前訂單能見度已到今年上半年。世界先進董事長方略先前表示，今年上半年前可望維持高產能利用率的水準。
世界先進去年第三季營收83.43億元續創新高，稅後純益15.27億元，季增率約3%，每股純益0.93元，前三季稅後純益44.84億元，年增率約2.8%，每股純益2.74元。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。