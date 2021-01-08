美(吉吉)-KY(8466)受惠旗下外銷代工與自有品牌雙業務接單動能逐步回升，2020年12月合併營收達2.48億元，月增1.59％，2020年合併營收達28.82億元，年減少16.88％。

美(吉吉)指出，受全球海運市場運力吃緊，缺艙、缺櫃加劇生產及出貨排程出現不一致落差，使得訂單營收認列時程遞延，干擾業績表現，全球第二波、第三波疫情接踵而來，各國採取刺激經濟政策力道持續擴大，目前市場供需失衡，使得原物料、運費相關成本墊高，再加上匯率波動加劇等，美(吉吉)將與客戶針對新訂單研擬漲價協議。

展望2021年，美(吉吉)-KY看好旗下雙業務營運動能回歸成長軌道，目前整體接單動能已重回過往表現，隨著遞延訂單逐步認列，將積極衝刺美(吉吉)與普隆兩大自有品牌市場占有率，此外，隨著台南新廠下半年完成建置並陸續投入生產，有助於拉升在石塑地磚市場競爭條件。

(時報資訊)