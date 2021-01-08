山壁、休憩座位也全被雪花覆蓋。（農委會林務局提供／黃婉婷桃園傳真）

美呆了！海拔約1400公尺的桃園拉拉山巨木群步道今凌晨降下初雪，吸引遊客上山追雪看美景，體驗雪白世界的浪漫情懷。農委會林務局管理人員翁立信笑說，目前拉拉山還在飄雪，自木棧道向下看，積雪深達20公分，步道與山壁則積了約10公分厚的雪，山區瞬間變得像童話世界。

翁立信中午時前往18號巨木前棧道巡查，表示喬木樹梢、樹身都已被白雪覆蓋，道路指示牌、木棧道及休憩座位也全是雪白一片，自步道向下看，眼見所及的積雪就深達20公分，棧道與階梯則是積了10公分厚，夢幻無比。

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